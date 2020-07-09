«Химки» работают над возвращением из «Реала» Джордана Микки

Руководство «Химок» намерено вернуть в команду форварда Джордана Микки, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эмилиано Карчиа.

В сезоне-2018/2019 он выступал в составе команды из Московской области. То был его первый опыт выступлений в Европе. После этого он перешёл в мадридский «Реал», цвета которого защищал в сезоне-2019/2020. В досрочно завершённом сезоне Евролиги Микки набирал 9,0 очка и собирал 4,1 подбора.

Отметим, в нынешнее межсезонье «Химки» совершили ряд важных шагов в плане сохранения состава. Так, новый контракт был заключён с лидером коллектива Алексеем Шведом. Кроме того, сотрудничество с клубом продлили Девин Букер и ветераны команды Сергей Моня и Егор Вяльцев.