Отец Шенгелии отреагировал на осуждение президента Грузии за переход сына в ЦСКА
Каха Шенгелия, отец новобранца ЦСКА Торнике Шенгелии, отреагировал на критику, которая обрушилась на баскетболиста в Грузии за переход в российскую команду. В частности, он прокомментировал слова президента республики Саломе Зурабишвили, которая считает «печальным» тот факт, что капитан сборной будет выступать в России.
«От такой реакции нелегко избавиться. К сожалению, мир очень политизирован и от этого не уйти. Всё превращается в политику. Конечно, не могу делать заявлений о президенте Грузии. Жаль, если она так думает. Кто знает, быть может, мы отплатим победой в Евролиге и тем, что грузинский флаг будет взвиваться в России. Вот, что я об этом думаю», — приводит слова Шенгелии-старшего Mtavari.TV.
Президент Грузии осудила баскетболиста Шенгелию за переход в ЦСКА
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