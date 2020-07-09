В судебном деле Зайона Уильямсона случился новый поворот

Экс-агент тяжёлого форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона Джина Форд из организации Prime Sports заявила, что игрок получил деньги и другие незаконные бонусы за сезон NCAA-2018/2019 в университете Дьюк, сообщает Bleacher Report.



Ранее сообщалось, что апелляционный суд штата Флорида на время остановил производство по делу Уильямсона о незаконном получении бонусов.



Согласно новому показанию под присягой, Уильямсон и его отчим в октябре 2018 года получили $ 400 тыс. в обмен на предоставление эксклюзивных маркетинговых прав другому агенту. Новый свидетель по делу Дональд Крайсс предоставил копию договора между Уильямсоном и канадским юридическим лицом Maximum Management Group. Окончательный вердикт по этому делу пока не вынесен.



Напомним, Уильямсон — первый номер драфта НБА 2019 года. Пропустил большую часть сезона из-за травмы. Зайон набирал 23,6 очка, собирал 6,8 подбора и совершал 2,2 передачи в первых 19 играх НБА после того, как оправился от разрыва мениска.