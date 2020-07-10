Два игрока «Вашингтона» заразились коронавирусом
Два баскетболиста «Вашингтон Уизардс» заразились коронавирусом, сообщает журналист Ава Уоллес в своём «твиттере».
По данным источника, положительный результат тестов получили Томас Брайант и Гэри Пэйтон. В связи с этим игроки не отправились вместе с командой в Орландо, где предстоит рестарт сезона. Также сообщается, что по личным проблемам вместе с командой не поехал Гаррисон Мэтьюз.
Прерванный из-за пандемии коронавируса сезон НБА возобновится 30 июля с участием 22 команд. Матчи будут проходить на трёх площадках в спортивном комплексе парка развлечений «Диснейуорлд» в Орландо, штат Флорида, США. Перед началом плей-офф 22 команды проведут 88 матчей регулярного чемпионата. Старт плей-офф запланирован на 17 августа.
Первая команда прибыла в «Диснейуорлд» на рестарт сезона НБА
- 10 июля 2020
-
07:36
-
00:24
- 9 июля 2020
-
23:13
-
22:33
-
22:30
-
21:29
-
20:56
-
19:56
-
18:51
-
18:31
-
18:23
-
18:01
-
17:49
-
16:16
-
15:40
-
15:24
-
13:20
-
13:14
-
12:30
-
11:39
-
11:34
-
11:24
-
11:15
-
11:03
-
10:51
-
09:24
-
09:20
-
08:42
-
08:01
-
07:36
-
05:23
- 8 июля 2020
-
23:38
-
22:50
-
21:21
-
20:47
Партнерский контент