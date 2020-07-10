Два игрока «Вашингтона» заразились коронавирусом

Два баскетболиста «Вашингтон Уизардс» заразились коронавирусом, сообщает журналист Ава Уоллес в своём «твиттере».

По данным источника, положительный результат тестов получили Томас Брайант и Гэри Пэйтон. В связи с этим игроки не отправились вместе с командой в Орландо, где предстоит рестарт сезона. Также сообщается, что по личным проблемам вместе с командой не поехал Гаррисон Мэтьюз.

Прерванный из-за пандемии коронавируса сезон НБА возобновится 30 июля с участием 22 команд. Матчи будут проходить на трёх площадках в спортивном комплексе парка развлечений «Диснейуорлд» в Орландо, штат Флорида, США. Перед началом плей-офф 22 команды проведут 88 матчей регулярного чемпионата. Старт плей-офф запланирован на 17 августа.