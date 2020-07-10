«Бруклин» совершил очередной трансфер после масштабных кадровых потерь

«Бруклин Нетс» согласовал контракт с тяжёлым форвардом Донтой Холлом, сообщает инсайдер The New York Times Марк Стайн в своём «твиттере».
Большую часть сезона Холл провёл в «Гранд-Рапидс-Драйв», фарм-клубе «Детройт Пистонс» в G-лиге. Стать постоянной частью ротации основной команды у него не получилось. «Нетс» решили дать Холлу шанс из-за огромных кадровых проблем перед рестартом сезона НБА-2019/2020 в Орландо.
Кевин Дюрант, Кайри Ирвинг, Спенсер Динуидди, ДеАндре Джордан, Тарон Принс, Уилсон Чендлер и Николас Клэкстон не помогут «Бруклину» из-за травм, заражения коронавирусом и семейным обстоятельствам. Ранее «Бруклин» подписал опытных игроков НБА Майкла Бизли и Джамала Кроуфорда. В сферу интересов «Нетс» также входят Амир Джонсон и Лэнс Томас.
- 10 июля 2020
-
09:31
-
09:14
-
08:58
-
08:55
-
07:36
-
00:24
- 9 июля 2020
-
23:13
-
22:33
-
22:30
-
21:29
-
20:56
-
19:56
-
18:51
-
18:31
-
18:23
-
18:01
-
17:49
-
16:16
-
15:40
-
15:24
-
13:20
-
13:14
-
12:30
-
11:39
-
11:34
-
11:24
-
11:15
-
11:03
-
10:51
-
09:24
-
09:20
-
08:42
-
08:01
-
07:36
-
05:23