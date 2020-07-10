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«Бруклин» совершил очередной трансфер после масштабных кадровых потерь

«Бруклин» совершил очередной трансфер после масштабных кадровых потерь
Баскетбол / НБА 0

«Бруклин Нетс» согласовал контракт с тяжёлым форвардом Донтой Холлом, сообщает инсайдер The New York Times Марк Стайн в своём «твиттере».

Большую часть сезона Холл провёл в «Гранд-Рапидс-Драйв», фарм-клубе «Детройт Пистонс» в G-лиге. Стать постоянной частью ротации основной команды у него не получилось. «Нетс» решили дать Холлу шанс из-за огромных кадровых проблем перед рестартом сезона НБА-2019/2020 в Орландо.

Кевин Дюрант, Кайри Ирвинг, Спенсер Динуидди, ДеАндре Джордан, Тарон Принс, Уилсон Чендлер и Николас Клэкстон не помогут «Бруклину» из-за травм, заражения коронавирусом и семейным обстоятельствам. Ранее «Бруклин» подписал опытных игроков НБА Майкла Бизли и Джамала Кроуфорда. В сферу интересов «Нетс» также входят Амир Джонсон и Лэнс Томас.

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