«Торонто» прибыл в Орландо на автобусах с надписью «Black Lives Matter». Фото

«Торонто Рэпторс» на официальной странице в «Твиттере» опубликовал фотографии автобусов, на которых команда прибыла в Орландо для участия в рестарте сезона НБА — 2019/2020.



На всех транспортных средствах размещена надпись «Black Lives Matter» («Жизни чернокожих важны»). Ранее «Торонто» выражал поддержку в борьбе с расизмом, тренируясь в футболках с аналогичной надписью.

Фото доступно в «твиттере» «Торонто Рэпторс».

Напомним, ранее НБА представила список надписей, которыми игроки могут заменить фамилию на своих майках во время рестарта сезона в Орландо. В перечень, представленный в «Твиттере», вошли надписи «Жизни чернокожих важны», «Назови их имена», «Голосуй», «Я не могу дышать», «Правосудие», «Мир», «Равенство», «Свобода», «Хватит», «Власть народу», «Правосудие сейчас», «Услышьте нас», «Уважайте нас», «Слушайте нас», «Встаньте», «Реформа образования» и другие.



НБА и профсоюз разрешили игрокам заменить фамилию на майках заявлением о расовой и социальной справедливости. Английская футбольная Премьер-лига стала одной из первых профессиональных спортивных лиг, адаптировавших этот метод. Футболисты заменили имена на игровых майках заявлением Black Lives Matter в поддержку борьбы с глобальным системным расизмом. НБА решила последовать примеру АПЛ.