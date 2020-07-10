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Отец Шенгелии рассказал об особом исключении, которое ЦСКА сделал для Торнике

Отец Шенгелии рассказал об особом исключении, которое ЦСКА сделал для Торнике
Баскетбол / Евролига 0

Каха Шенгелия, отец тяжёлого форвард ЦСКА Торнике Шенгелии, в интервью программе Palitra News заявил, что «армейский» клуб позволит игроку отлучаться в расположение сборной Грузии по ходу сезона Евролиги.

Календари Евролиги и ФИБА на матчи сборных накладываются друг на друга. Клубы Евролиги предпочитают не отпускать лучших игроков на «окна» ФИБА. Однако Каха Шенгелия отметил, что с ЦСКА достигнута договорённость, согласно которой Торнике в виде исключения будет выступать во всех матчах национальной команды Грузии.

В досрочно завершившемся сезоне Евролиги Шенгелия принял участие в 20 матчах, набирая в них в среднем 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Торнике ранее выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно выступал в составе «Басконии» до перехода в ЦСКА в межсезонье-2020.

Переход Шенгелии в ЦСКА вызвал резкую реакцию в Грузии. Баскетболиста раскритиковали интернет-пользователи, общественные деятели, а также президент страны Саломе Зурабишвили.

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