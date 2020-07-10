«Химки» вернут в команду Джордана Микки

Подмосковные «Химки» близки к тому, чтобы вернуть в состав форварда Джордана Микки. Игрок уже договорился с «Реалом», сообщает инсайдер Никос Варлас.



«Переговоры мадридского «Реала» и Микки по расторжению контракта находятся в завершающей стадии. Американский «большой» вернётся в «Россию» и подпишет соглашение с «Химками» на два года», — написал Варлас на своей странице в «Твиттере».

Джордан выступал в составе команды из Московской области в сезоне-2018/2019. Это был его первый опыт игры в Европе. После этого он перешёл в мадридский «Реал», цвета которого защищал в сезоне-2019/2020. В досрочно завершённом сезоне Евролиги Микки набирал 9,0 очка и собирал 4,1 подбора.

В нынешнее межсезонье «Химки» совершили ряд важных шагов в плане сохранения состава. Так, новый контракт был заключён с лидером коллектива Алексеем Шведом. Кроме того, сотрудничество с клубом продлили Девин Букер и ветераны команды Сергей Моня и Егор Вяльцев.