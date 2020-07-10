Первый клуб НБА провёл полноценную тренировку после длительной паузы

«Орландо Мэджик» первым среди клубов НБА провёл полноценную тренировку в «Диснейуорлде» после вызванного пандемией коронавируса перерыва продолжительностью четыре месяца. К 11 июля все команды лиги должны потренироваться как минимум один раз.
«Диснейуорлд», где пройдут матчи НБА после возобновления сезона, находится в Орландо, городе базирования «Мэджик». В парке развлечений создан закрытый кампус для проживания команд лиги. Рестарт регулярного чемпионата намечен на 30 июля.
Фото доступно на странице «Орландо Мэджик» в «Твиттере».
На момент приостановки сезона из-за пандемии коронавируса «Орландо» занимал восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с результатом 30-35. С высокой степенью вероятности, подопечные Стива Клиффорда смогут пробиться в плей-офф по итогам восьми матчей регулярного чемпионата в «Диснейуорлде», поскольку соседи по таблице, «Бруклин Нетс» (30-34) и «Вашингтон Уизардс» (24-40), в преддверии рестарта сезона потеряли ряд ведущих исполнителей.
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