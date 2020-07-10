«Зенит» объявил об уходе Айверсона

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» сообщила, что команда приняла решение не продлевать контракт с Колтоном Айверсоном. Срок соглашения между игроком и клубом закончился.



«Мы благодарим Колтона за прекрасную игру и желаем удачи в дальнейшей баскетбольной карьере!» — говорится в сообщении на официальном сайте «Зенита».



В Единой лиге ВТБ Колтон отыграл 11 матчей, набирал 7,9 очка, делал 4,4 подбора, отдавал 1,2 передачи. В Евролиге статистика Айверсона была следующей: 26 матчей, 5,6 очков, 4,6 подбора, 1 передача.



«Зенит» уже покинул Марко Попович – ассистент гендиректора, отвечавший за взаимодействие клуба с игроками и тренерами основной команды. Защитник сине-бело-голубых Алекс Ренфро перешёл в испанский клуб «Сан-Пабло Бургос». Команда также рассталась с 34-летним олимпийским призёром Лондона-2012 защитником Антоном Понкрашовым.