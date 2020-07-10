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«Баскония» подписала чемпиона Евролиги в составе ЦСКА

«Баскония» подписала чемпиона Евролиги в составе ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0

Пресс-служба «Басконии» на официальной странице в «Твиттере» объявила о подписании контракта с форвардом Алеком Питерсом.

Экс-игрок ЦСКА Питерс провёл сезон-2019/2020 в турецком клубе «Анадолу Эфес». В 27 матчах Евролиги он набирал в среднем 4,2 очка и 2,1 подбора. Летом «Эфес» не захотел продлевать с ним сотрудничество.

Питерс переехал в Европу из НБА в сезоне-2018/2019, подписав контракт с ЦСКА. В составе «армейцев» он стал чемпионом Евролиги-2019, однако общий уровень игры американца не впечатлил руководство клуба, и баскетболист перешёл в «Эфес». «Баскония» станет его третьей командой за три года.

Ранее «Баскония» договорилась о переходе атакующего защитника «Альбы» Рокаса Гедрайтиса, а также продлила контракт с главным тренером Душко Ивановичем. Также состав команды может пополнить центровой АСВЕЛа Тони Джекири. В сезоне-2019/2020 «Баскония» стала чемпионом Испании, обыграв в финале «Барселону» (69:67).

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