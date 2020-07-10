Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Экс-игрок ЦСКА Маркоишвили высказался о переходе Шенгелии в «армейский» клуб

Экс-игрок ЦСКА Маркоишвили высказался о переходе Шенгелии в «армейский» клуб
Баскетбол / Евролига 0

Экс-защитник ЦСКА и сборной Грузии по баскетболу Манучар Маркоишвили высказался о переходе тяжёлого форварда Торнике Шенгелии из «Басконии» в «армейскую» команду.

«Торнике сделал правильный, очень хороший карьерный шаг. У него будет шанс побороться за титул чемпиона Евролиги. Жаль, что спорт и политика пересекаются, но я верю, что это не повлияет на игру Торнике. От всего сердца желаю ему успеха и думаю, что у него всё получится», – цитирует Маркоишвили Leadersport.ge.

В досрочно завершившемся сезоне Евролиги Шенгелия принял участие в 20 матчах, набирая в них в среднем 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Торнике ранее выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно выступал в составе «Басконии» до перехода в ЦСКА в межсезонье-2020.

Переход Шенгелии в ЦСКА вызвал резкую реакцию в Грузии. Баскетболиста раскритиковали интернет-пользователи, общественные деятели, а также президент страны Саломе Зурабишвили.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020