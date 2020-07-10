Экс-игрок ЦСКА Маркоишвили высказался о переходе Шенгелии в «армейский» клуб

Экс-защитник ЦСКА и сборной Грузии по баскетболу Манучар Маркоишвили высказался о переходе тяжёлого форварда Торнике Шенгелии из «Басконии» в «армейскую» команду.
«Торнике сделал правильный, очень хороший карьерный шаг. У него будет шанс побороться за титул чемпиона Евролиги. Жаль, что спорт и политика пересекаются, но я верю, что это не повлияет на игру Торнике. От всего сердца желаю ему успеха и думаю, что у него всё получится», – цитирует Маркоишвили Leadersport.ge.
В досрочно завершившемся сезоне Евролиги Шенгелия принял участие в 20 матчах, набирая в них в среднем 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Торнике ранее выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно выступал в составе «Басконии» до перехода в ЦСКА в межсезонье-2020.
Переход Шенгелии в ЦСКА вызвал резкую реакцию в Грузии. Баскетболиста раскритиковали интернет-пользователи, общественные деятели, а также президент страны Саломе Зурабишвили.
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