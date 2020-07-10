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«Я горжусь тобой!» Жена Шенгелии отреагировала на уход мужа из «Басконии»

«Я горжусь тобой!» Жена Шенгелии отреагировала на уход мужа из «Басконии»
Баскетбол / Евролига 0

Саломе Джугели, супруга новобранца ЦСКА Торнике Шенгелии, отреагировала на уход мужа из «Басконии».

«Я горжусь тобой», — написала Джугели на своей странице в «Фэйсбуке», прикрепив ссылку на прощальное видео, подготовленное «Басконией» для баскетболиста в связи с его уходом.

Видео доступно на официальном канале «Басконии» в YouTube.

Напомним, что после подтверждения новости о переходе Шенгелии в ЦСКА, баскетболиста затравили на родине из-за его переезда в Россию. О трансфере Торнике высказалась даже президент Грузии Саломе Зурабишвили, назвав факт перехода баскетболиста сборной Грузии в команду из России «печальным».

Шенгелия подписал с ЦСКА трёхлетнее соглашение. До этого он шесть лет выступал в составе «Басконии». Кроме того, у него также есть опыт выступлений в НБА.

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