Паскуаль отреагировал на переход в «Зенит» игрока «Милана» Гудайтиса

Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль остался удовлетворён трансфером центрового Артураса Гудайтиса, который променял «Милан» на команду из Санкт-Петербурга и подписал с ней двухлетний контракт.
«Мы очень рады, что Артурас Гудайтис стал частью нашей команды. Игрок, который уже играл в Евролиге и ещё имеет потенциал для развития, и замечательно, что он сделает это в составе нашей команды. Артурас очень развит технически и физически и умеет и любит атаковать кольцо различными способами», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».
Последние несколько сезонов Артурас провёл в составе «Милана». С итальянской командой он завоевал золотые медали чемпионата и дважды стал обладателем Суперкубка страны. В досрочно завершённом из-за коронавируса сезоне Евролиги-2019/2020 Гудайтис провёл 29 матчей, набирая в них 10,3 очка и совершая 3,9 подбора.
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