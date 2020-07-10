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Шенгелия: ЦСКА — шаг вперёд для меня. Я не собираюсь оправдываться

Шенгелия: ЦСКА — шаг вперёд для меня. Я не собираюсь оправдываться
Баскетбол / Евролига 0

Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия не собирается оправдываться в связи с переходом из «Басконии» в ЦСКА, который вызвал большой резонанс в его стране.

«Переход в ЦСКА — шаг вперёд для меня. Я не собираюсь оправдываться. Я буду играть очень важную роль в очень серьёзной и статусной команде, где у меня есть реальный шанс выиграть Евролигу. Поэтому для меня это шаг вперёд», — приводит слова Шенгелии 2020news.ge.

В досрочно завершённом сезоне Евролиги Шенгелия принял участие в 20 матчах, набирая в них в 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Торнике ранее выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно выступал в составе «Басконии».

Переход Шенгелии в ЦСКА вызвал резкую реакцию в Грузии. Баскетболиста раскритиковали интернет-пользователи, общественные деятели, а также президент страны Саломе Зурабишвили.

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