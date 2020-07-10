ПСБ и РФБ откроют в России 7 центров уличного баскетбола

ПСБ и Российская федерация баскетбола (РФБ) заключили соглашение о сотрудничестве в области развития и популяризации спорта в регионах.
По программе «ПСБ – Детям» будет построено семь центров уличного баскетбола, где смогут заниматься как любители, так и профессионалы. Площадки будут соответствовать требованиям ФИБА и позволят проводить международные соревнования. В 2020-м они появятся в Калининграде, Туле и Новомосковске. Строительство оставшихся объектов завершат к Олимпиаде 2021 года.
«Благодаря совместному проекту ПСБ и РФБ ежегодно порядка 200 тысяч взрослых и детей смогут заниматься баскетболом бесплатно, а профессиональные спортсмены — оттачивать своё мастерство в наших центрах уличного баскетбола. Хочу отдельно поблагодарить Андрея Кириленко, президента РФБ, за активное участие в реализации проекта «ПСБ – Детям», – отметил Рубен Бегунц, директор по спортивным проектам ПСБ.
ПСБ также стал официальным партнёром мужской и женской национальных сборных России по баскетболу 3х3 и чемпионата России по баскетболу 3х3 среди мужчин и женщин в сезонах-2019/2020 и 2020/2021.
«Программа развития детского и массового спорта – это один из инфраструктурных проектов РФБ, который сложно было бы реализовать без поддержки надежного партнёра. Центры уличного баскетбола, создаваемые при участии ПСБ, – это ощутимая помощь нашим регионам и отличный импульс для развития баскетбола 3х3, который в следующем году впервые будет представлен на Олимпийских играх, где сыграют мужская и женская сборные нашей страны. Россия в данной разновидности баскетбола находится на ведущих позициях, занимая первое место в мировом рейтинге ФИБА», – заявил президент РФБ Андрей Кириленко.
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