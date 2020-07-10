Инсайдер Войнаровски извинился за то, что в нецензурной форме послал сенатора США

Известный обозреватель Эдриан Войнаровски попал в неприятный скандал, позволив себе нецензурную брань в адрес сенатора от штата Миссури Джоша Хоули.

Тот предложил НБА расширить список альтернативных фраз, которые можно наносить на майки баскетболистам вместо фамилий. Так, Хоули выдвинул несколько собственных вариантов: «возвращение к мечте», «поддержите наши войска», «Господь, благослови Америку».

Хоули также подчеркнул, что в НБА перешли все мыслимые границы политизации процесса. Через некоторое время Хоули выложил скрин ответа, присланный известным обозревателем Эдрианом Войнаровски. Тот не выбирал выражений.

«Да пошли вы» (на самом деле Войнаровски использовал более грубую фразу. — Прим. «Чемпионата»).

Позже Войнаровски принёс публичные извинения, выложив соответствующий пост в «Твиттере».