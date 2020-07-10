Арвеладзе: у нас нет общего плана в отношении России, неправильно клеймить одного Шенгелию

Бывший футболист сборной Грузии, а ныне главный тренер ташкентского «Пахтакора» Шота Арвеладзе не считает правильным критиковать капитана сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелию, который подписал контракт с московским ЦСКА.

«Чтобы мы не обсуждали два дня подряд такие новости, думаю, всем нам нужно прийти к согласию о том, на что у нас должна быть отрицательная реакция, а на что — нет. Я не раз выражал свою позицию в отношении России и политики этого государства. Но, чтобы избегать тройных стандартов, необходимо выработать единую позицию относительно выступлений, работы, ведения бизнеса с Россиией.

Спонсором сборной Грузии по футболу является ВТБ Банк. Интересно, почему ни один грузинский банк не выразил большего желания спонсировать нашу команду, чем российский.

Мы должны определить красные линии. Не считаю правильным говорить о морали и клеймить одного человека, пока у нас нет общего плана в отношении России. Хочу пожелать Торнике добиваться поставленных целей", — написал Арвеладзе на своей странице в «Фэйсбуке».