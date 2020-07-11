Источник: «Зенит» назначит спортивным директором Пападопулоса

Руководство питерского «Зенита» договорилось о назначении на пост спортивного директора с греческим специалистом Маносом Пападопулосом.
По информации двух источников, знакомых с ходом переговоров, о заключении контракта с Пападопулосом официально объявят в ближайшие две недели.
«В ближайшее время клуб объявит о подписании контракта с Маносом Пападопулосом. Клуб второй год подряд будет участвовать в Евролиге, и опыт специалиста может помочь «Зениту» выступить гораздо успешнее, чем в прошлом сезоне. Манос поможет генеральному директору Александру Церковному и главному тренеру Хавьеру Паскуалю сформировать оптимальный состав под текущий бюджет клуба. Также он будет активно взаимодействовать с Евролигой на предмет потенциального получения лицензии А — постоянного участника турнира», — приводят слова одного их источников «Известия».
56-летний Пападопулос работал в «Панатинаикосе» с 1987 года, а с 2015 года занимал пост президента клуба. За это время греческая команда 19 раз победила в чемпионате страны и 6 раз выиграла Евролигу.
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