Елевич: Шенгелия – одно из лучших приобретения ЦСКА за последние годы

Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич прокомментировал подписание контракта ЦСКА с грузинским форвардом Торнике Шенгелией.



«В последнее время было много разговоров о том, что Шенгелия перейдёт в ЦСКА. Поэтому, конечно, я предполагал, что вот-вот это случится. Что и говорить, этот игрок — настоящий боец. Если у него что-то не идёт, он собирается с силами и справляется с трудностями.



Его игра мне очень понравилась в финальном противостоянии «Басконии» и «Барселоны» в чемпионате Испании. Он тогда, представьте себе, переиграл Миротича! Считаю, что для ЦСКА это очень хорошее приобретение. Это вообще одно из лучших приобретений за последние годы. Не знаю, как сложится дальнейшая карьера Шенгелии, но думаю, что армейцы сделали правильный выбор. Потому что этот баскетболист должен очень здорово помочь ЦСКА. Важно и то, что это игрок с коммуникабельным состоянием: он понимает, что партнёрам по команде надо дать поиграть, он особо-то одеяло на себя не тащит. Плюс у Шенгелии качественные подборы в атаке и в защите. Он отвечает всем требованиям. Опять же, на мой взгляд, это одно из лучших приобретений», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Группа действующих и бывших игроков сборной Грузии поддержали переход Шенгелии в ЦСКА