Тибодо прошёл собеседование в «Нью-Йорке»

Бывший главный тренер «Чикаго Буллз» и «Миннесоты Тимбервулвз» Том Тибодо прошёл собеседование в «Нью-Йорк Никс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в «Твиттере».
«Том Тибодо, главный претендент на пост главного тренера «Нью-Йорк Никс» прошёл официальное интервью с руководством клуба», — написал Войнаровски.
Помимо Тибодо кандидатами на должность главного тренера являются Кенни Эткинсон, Майк Миллер, Майк Вудсон, Айме Удока, Джамал Мозли, Пэт Дилэйни, Уилл Харди и Крис Флеминг.
Сам Тибодо опроверг информацию, что в скором времени может возглавить «Бруклин Нетс», «Нью-Йорк Никс» или «Хьюстон Рокетс». Напомним, «Бруклин Нетс» и «Нью-Йорк Никс» лишились главных тренеров в ходе нынешнего регулярного чемпионата. В «Хьюстон Рокетс» должность главного тренера занимает Майк Д'Антони.
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