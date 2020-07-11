40-летний Джамал Кроуфорд отреагировал на переход в «Бруклин»

40-летний защитник Джамал Кроуфорд прокомментировал подписание соглашения с «Бруклин Нетс».



«Я очень взволнован. Всё произошло очень быстро. Мы вели переговоры с клубом, как и с другими клубами в течение сезона. Но до этого момента безрезультатно. Возможно, просто было неподходящее время. Но из-за всего, что происходит сейчас в мире спорта, всё пошло очень быстро, переговоры ускорились, и завершились успешно.



Знаю, что это молодая эмоциональная команда, но не все её опытные игроки будут представлены в Орландо. Теперь я часть команды, и мы все вместе повеселимся», — приводит слова Кроуфорда Basket USA.



Джамал Кроуфорд последний раз появлялся на паркете в составе «Финикс Санс» в сезоне-2018/2019. Он участвовал в 64 играх и набирал в среднем 7,9 очка, совершал 1,3 подбора и 3,6 передачи при точности 39,7% в площади, 33,2% за пределами дуги и 84,5% с линии штрафного броска. В апреле 2019 года ему удалось набрать 51 очко в игре с «Даллас Маверикс».

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