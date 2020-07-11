Вратарь сборной Грузии: я давно играю в России. С радостью поддержу Шенгелию

Вратарь российского мини-футбольного клуба «Газпром-Югра» Звиад Кулатадзе поделился своим мнением о переходе баскетболиста Торнике Шенгелии в московский ЦСКА.



«Я давно здесь играю. Но как бы я ни любил Грузию, я не смогу объяснить свою любовь к стране людям, которые много пишут о патриотизме. Иначе мы бы не говорили об этом сегодня», — цитирует Кулатадзе Sportall.ge.



В досрочно завершившемся сезоне Евролиги Шенгелия принял участие в 20 матчах, набирая в них в среднем 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Торнике ранее выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно выступал в составе «Басконии» до перехода в ЦСКА в межсезонье-2020.



Переход Шенгелии в ЦСКА вызвал резкую реакцию в Грузии. Баскетболиста раскритиковали интернет-пользователи, общественные деятели, а также президент страны Саломе Зурабишвили.