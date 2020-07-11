Вячеслав Фетисов высказался о переходе Шенгелии в ЦСКА

Бывший капитан сборной СССР по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг форварда сборной Грузии, новобранца ЦСКА Торнике Шенгелии, которого на родине подвергли критике за переход в российский клуб.
Фетисов поддержал Шенгелию и вспомнил, что и его отъезд в НХЛ во времена СССР был воспринят не лучшим образом.
«Хотел бы ещё раз напомнить политикам, что в своё время Олимпийские игры были придуманы, чтобы прекращать все войны, находить пути к созидательному взаимодействию, объединять людей на время их проведения. Спорт испокон веков играет в обществе такую роль. И я бы не стал осуждать человека, принявшего решение продолжить карьеру в том или ином клубе. Это противоречит всем спортивным принципам, если уж на то пошло. А спорт должен быть вне политики, говорю это, как посол доброй воли ООН и ЮНЕСКО.
Испытал это на себе в 1989 году, переезжая в Америку. Но ведь, если бы мой опыт оказался неудачным, наверное, сейчас не было бы столько ребят из Европы, играющих в НХЛ. Наш пример показал, что будущее вот за этой интеграцией, когда можно собрать всех, кто хочет играть в твоём клубе.
Наверняка Торнике переживает. Но, мне кажется, ничего неправильного Шенгелия не сделал. Это важно. А политики приходят и уходят", — приводит слова Фетисова «Спорт-экспресс».
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