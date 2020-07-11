Чарльз Баркли назвал топ-10 лучших игроков в истории НБА

Легенда НБА ныне аналитик TNT Чарльз Баркли назвал свою версию топ-10 лучших игроков в истории баскетбола, сообщает Fadeaway World.



Баркли перечислил игроков по порядку.



1. Майкл Джордан

2. Оскар Робертсон

3. Билл Расселл

4. Карим Абдул-Джаббар

5. Уилт Чемберлен

6. Коби Брайант

7. Леброн Джеймс

8. Джерри Уэст

9. Элджин Бэйлор

10. Мэджик Джонсон/Ларри Бёрд



Ранее между Баркли и Шакилом О’Нилом завязался конфликт. Баркли не включил Шакила в свою версию топ-10.



«Никогда не видел игроков, подобных Шаку. Никогда. Шак – самый доминирующий «большой» в истории. Но в моем списке он позади Мэджика Джонсона, Ларри Бёрда, Леброна Джеймса и Коби Брайанта. Я не ставил его позади каких-то странных персонажей. Шак совсем близко, 11–13-е место», – заявил Баркли.