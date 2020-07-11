Чарльз Баркли назвал топ-10 лучших игроков в истории НБА

Легенда НБА ныне аналитик TNT Чарльз Баркли назвал свою версию топ-10 лучших игроков в истории баскетбола, сообщает Fadeaway World.
Баркли перечислил игроков по порядку.
1. Майкл Джордан
2. Оскар Робертсон
3. Билл Расселл
4. Карим Абдул-Джаббар
5. Уилт Чемберлен
6. Коби Брайант
7. Леброн Джеймс
8. Джерри Уэст
9. Элджин Бэйлор
10. Мэджик Джонсон/Ларри Бёрд
Ранее между Баркли и Шакилом О’Нилом завязался конфликт. Баркли не включил Шакила в свою версию топ-10.
«Никогда не видел игроков, подобных Шаку. Никогда. Шак – самый доминирующий «большой» в истории. Но в моем списке он позади Мэджика Джонсона, Ларри Бёрда, Леброна Джеймса и Коби Брайанта. Я не ставил его позади каких-то странных персонажей. Шак совсем близко, 11–13-е место», – заявил Баркли.
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