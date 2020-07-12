Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Леброн сделал грозное предупреждение всем соперникам перед рестартом сезона НБА

Леброн сделал грозное предупреждение всем соперникам перед рестартом сезона НБА
Баскетбол / НБА 0

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отправил предупреждение соперникам перед рестартом сезона НБА-2019/2020.

«Уже почти пора выходить из криогенной камеры и снова уничтожать каждого, кто окажется передо мной. Берегитесь!» – написал Леброн на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно на странице Леброна Джеймса в социальной сети.

35-летний Джеймс в нынешнем сезоне набирает 25,0 очка, совершает 10,6 передачи и собирает 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо.

«Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса уверенно лидировали в Западной конференции до приостановки сезона НБА-2019/2020 из-за пандемии коронавируса.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020