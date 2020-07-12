Леброн сделал грозное предупреждение всем соперникам перед рестартом сезона НБА
Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отправил предупреждение соперникам перед рестартом сезона НБА-2019/2020.
«Уже почти пора выходить из криогенной камеры и снова уничтожать каждого, кто окажется передо мной. Берегитесь!» – написал Леброн на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно на странице Леброна Джеймса в социальной сети.
35-летний Джеймс в нынешнем сезоне набирает 25,0 очка, совершает 10,6 передачи и собирает 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо.
«Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса уверенно лидировали в Западной конференции до приостановки сезона НБА-2019/2020 из-за пандемии коронавируса.
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