Леброн сделал грозное предупреждение всем соперникам перед рестартом сезона НБА

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отправил предупреждение соперникам перед рестартом сезона НБА-2019/2020.



«Уже почти пора выходить из криогенной камеры и снова уничтожать каждого, кто окажется передо мной. Берегитесь!» – написал Леброн на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно на странице Леброна Джеймса в социальной сети.



35-летний Джеймс в нынешнем сезоне набирает 25,0 очка, совершает 10,6 передачи и собирает 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо.



«Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса уверенно лидировали в Западной конференции до приостановки сезона НБА-2019/2020 из-за пандемии коронавируса.