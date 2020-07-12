Воронцевичу напомнили об обещании пойти в депутаты в случае ухода из ЦСКА
Редакция омского портала «Сибновости» порассуждала о дальнейшей карьере бывшего форварда ЦСКА, уроженца Омска Андрея Воронцевича, который прекратил сотрудничество с «армейцами» и пребывает в статусе свободного агента.
В частности, были названы причины, по которым Воронцевич покинул ряды ЦСКА. Кроме того, Андрею напомнили об обещании трёхлетней давности. В 2017 году он говорил, что в случае ухода из московской команды начнёт карьеру политика.
«Если не в ЦСКА, то в депутаты», — говорил Воронцевич.
Как бы то ни было, судя по всему, 33-летний баскетболист пока не намерен завершать профессиональную карьеру. Слухи связывают его с «Зенитом». Кроме того, в СМИ появлялись слухи об интересе к Воронцевичу со стороны зарубежных клубов.
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