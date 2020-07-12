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Защитнику «Реала» пришлось извиняться после провокационного выпада в адрес «Барселоны»

Защитнику «Реала» пришлось извиняться после провокационного выпада в адрес «Барселоны»
Баскетбол / Евролига 0

Одному из лидеров мадридского «Реала» Серхио Льюля пришлось приносить извинения за один из твитов. Несколько дней назад баскетболист отреагировал на подписание «Барселоной» бывшего лидера «Панатинаикоса» Ника Калатеса. «Что за фестиваль», — написал Серхио, сопроводив сообщение символами денежных знаков.

Это вызвало недовольство со стороны каталонского клуба, и Льюль вынужден был принести извинения.

«Я не говорил, что у кого-то больше или меньше денег. Выразил удивление теми инвестициями, которые сделала „Барселона“ за последние два года, и ничего более. В этом нет критики. Конечно, большое количество звёзд пойдёт на пользу нашей лиге. Приношу извинения», — написал баскетболист в социальной сети.

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