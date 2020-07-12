Защитнику «Реала» пришлось извиняться после провокационного выпада в адрес «Барселоны»

Одному из лидеров мадридского «Реала» Серхио Льюля пришлось приносить извинения за один из твитов. Несколько дней назад баскетболист отреагировал на подписание «Барселоной» бывшего лидера «Панатинаикоса» Ника Калатеса. «Что за фестиваль», — написал Серхио, сопроводив сообщение символами денежных знаков.

Это вызвало недовольство со стороны каталонского клуба, и Льюль вынужден был принести извинения.

«Я не говорил, что у кого-то больше или меньше денег. Выразил удивление теми инвестициями, которые сделала „Барселона“ за последние два года, и ничего более. В этом нет критики. Конечно, большое количество звёзд пойдёт на пользу нашей лиге. Приношу извинения», — написал баскетболист в социальной сети.