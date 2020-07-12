Участник Серии А снялся с турнира из-за финансовых проблем

«Кремона» решила не участвовать в сезоне-2020/2021 в итальянской Серии А, сообщает La Gazzetta dello Sport. Из-за финансовых проблем клуб распустит первую команду и сконцентрируется на развитии молодёжных отделов. Пока в Серии А остаётся 15 команд. Кроме того, добровольное понижение в классе рассматривает «Виртус» (Рим), у которого тоже не всё в порядке с финансами.
Напомним, 7 апреля стало известно, что чемпионат Италии по баскетболу сезона-2019/2020 досрочно завершён из-за пандемии коронавируса. Такое решение было принято в связи с тем, что правительство Италии не определило дат потенциального возобновления проведения спортивных мероприятий в стране. Многие клубы разрешили легионерам покинуть страну.
Федерация баскетбола Италии приняла решение не определять чемпиона баскетбольной Серии А по итогам сезона-2019/2020.
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