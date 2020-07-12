Кириленко: в этом году в NCAA рекордное количество участников от России. Это очень круто

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко остался доволен тем, что в новом сезоне в NCAA будет представлено рекордное количество россиян.



«В этом году в NCAA рекордное количество участников от России — шесть человек в университетах, причём в топовых университетах, и восемь человек в prep schools. Gonzaga, Texas Tech, Cincinnati, Utah State, Florida, Georgia Southern — это очень круто, и я конечно поздравляю ребят. Конечно, это оптимизм, и я рад, что ребята пробуют себя на самом сильнейшем уровне в этом возрасте. Как я говорил, 19-20 летний возраст — это те, кто составит костяк национальной сборной в ближайшем будущем», — приводит слова Кириленко ТАСС.



Напомним, в нынешнем сезоне в NCAA будут играть Владислав Голдин, Виктор Лахин, Захар Ведищев, Самсон Руженцев, Павел Захаров и Андрей Саврасов.