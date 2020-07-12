Литовский новичок «Зенита»: постоянно смотрю сериалы на русском языке

Новичок «Зенита» Артурас Гудайтис рассказал, почему он хорошо говорит на русском языке.
«Я сам из Клайпеды, но сейчас нахожусь в Паланге, где мы отдыхаем вместе с семьёй. Здесь сейчас и сборная Литвы, которая проводит сборы.
Хотелось бы думать, что я хорошо говорю по-русски. Я постоянно смотрю сериалы на русском языке. Общаюсь же очень редко.
Скажу, что Единая лига ВТБ также растёт с каждым годом. К сожалению, он также не был доигран до конца в прошедшем сезоне. Хочу всех пригласить болеть за нас c самой первой игры. Конечно же, пусть все будут здоровы и счастливы! С нетерпением жду приезда в Санкт-Петербург, обещаю приложить все свои силы для достижения самых высоких результатов с клубом», — приводит слова Гудайтиса официальный сайт команды.
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