Грузинский деятель: те, кто критикуют Шенгелию, должны посмотреть на себя

Леван Такташвили, директор департамента библиотечных ресурсов Национальной парламентской библиотеки Грузии, прокомментировал переход Торнике Шенгелии в московский ЦСКА.



«Шенгелия не сделал ничего плохого. Ему не за что извиняться, эти извинения не имеет смысла. Кому он что должен? Те, кто его критикуют, должны посмотреть на себя», — написал Такташвили на своей странице в «Фейсбуке».



В досрочно завершившемся сезоне Евролиги Шенгелия принял участие в 20 матчах, набирая в них в среднем 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Торнике ранее выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно выступал в составе «Басконии» до перехода в ЦСКА в межсезонье-2020.



Переход Шенгелии в ЦСКА вызвал резкую реакцию в Грузии. Баскетболиста раскритиковали интернет-пользователи, общественные деятели, а также президент страны Саломе Зурабишвили.