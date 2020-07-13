Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Источник: ЦСКА продлит соглашение с Итудисом

Источник: ЦСКА продлит соглашение с Итудисом
Баскетбол / Евролига 0

ЦСКА намерен продлить соглашение с греческим специалистом Димитрисом Итудисом, сообщил президент клуба Андрей Ватутин.

«Нас полностью устраивает работа Димитриса Итудиса. Затягивать не будем. В наших ближайших планах — продлить со всем штабом новые соглашения», — приводят слова Ватутина «Известия».

Димитрис Итудис руководит армейской командой с лета 2014 года. За этот период команда дважды стала чемпионом Евролиги, а также 5 раз становилась чемпионом Единой лиги ВТБ.

Также Ватутин сообщил, кто может претендовать на звание капитана команды.

«Мы проведем несколько бесед с игроками и примем решение совместно. На месте капитана могут оказаться Никита Курбанов, Уилл Клайберн, Семён Антонов, Даниэль Хэкетт и Майк Джеймс», — отметил Ватутин.

Ватутин рассказал, почему ЦСКА подписал Шенгелию только сейчас, а не в прошлые годы
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020