Источник: ЦСКА продлит соглашение с Итудисом
ЦСКА намерен продлить соглашение с греческим специалистом Димитрисом Итудисом, сообщил президент клуба Андрей Ватутин.
«Нас полностью устраивает работа Димитриса Итудиса. Затягивать не будем. В наших ближайших планах — продлить со всем штабом новые соглашения», — приводят слова Ватутина «Известия».
Димитрис Итудис руководит армейской командой с лета 2014 года. За этот период команда дважды стала чемпионом Евролиги, а также 5 раз становилась чемпионом Единой лиги ВТБ.
Также Ватутин сообщил, кто может претендовать на звание капитана команды.
«Мы проведем несколько бесед с игроками и примем решение совместно. На месте капитана могут оказаться Никита Курбанов, Уилл Клайберн, Семён Антонов, Даниэль Хэкетт и Майк Джеймс», — отметил Ватутин.
Ватутин рассказал, почему ЦСКА подписал Шенгелию только сейчас, а не в прошлые годы
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