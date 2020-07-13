Источник: ЦСКА продлит соглашение с Итудисом

ЦСКА намерен продлить соглашение с греческим специалистом Димитрисом Итудисом, сообщил президент клуба Андрей Ватутин.



«Нас полностью устраивает работа Димитриса Итудиса. Затягивать не будем. В наших ближайших планах — продлить со всем штабом новые соглашения», — приводят слова Ватутина «Известия».



Димитрис Итудис руководит армейской командой с лета 2014 года. За этот период команда дважды стала чемпионом Евролиги, а также 5 раз становилась чемпионом Единой лиги ВТБ.



Также Ватутин сообщил, кто может претендовать на звание капитана команды.



«Мы проведем несколько бесед с игроками и примем решение совместно. На месте капитана могут оказаться Никита Курбанов, Уилл Клайберн, Семён Антонов, Даниэль Хэкетт и Майк Джеймс», — отметил Ватутин.

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