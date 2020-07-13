Майкл Джордан получил в наследство $ 200 от бывшего тренера

Американский тренер Дин Смит, который скончался пять лет назад, оставил наследство 180 бывшим игрокам клуба «Тар Хилс», которых он тренировал, сообщает Marca. В общей сложности тренер завещал $ 36 тыс. (по $ 200 каждому игроку).
Одним из получателей чека был и легендарный игрок НБА Майкл Джордан.
Смит возглавлял команду университета Северной Каролины с 1961 по 1997 год и за это время дважды побеждал с ней в чемпионате NCAA. Также он руководил сборной США, которая завоевала золотые медали на Олимпийских играх-1976. В 1983 году Смит был избран в Зал славы баскетбола.
Воспитанниками тренера являются более 50 игроков НБА, в том числе Майкл Джордан, Брэд Доэрти, Джерри Стэкхаус, Рашид Уоллес, Винс Картер и Антуан Джемисон.
Напомним, Джордана шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации. Легенда «Чикаго Буллз» завершил карьеру в 2003 году, когда ему было 40 лет.
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