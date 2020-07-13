Стал известен срок дисквалификации инсайдера Эдриана Войнаровски

ESPN отстранил инсайдер Эдриана Войнаровски от работы на две недели без сохранения заработной платы, сообщает New York Post.



Напомним, ранее Войнаровски попал в неприятный скандал, позволив себе нецензурную брань в адрес сенатора от штата Миссури Джоша Хоули. Тот предложил НБА расширить список альтернативных фраз, которые можно наносить на майки баскетболистам вместо фамилий, а также обвинил лигу в связях с Китаем. Хоули выдвинул несколько собственных вариантов: «возвращение к мечте», «поддержите наши войска», «Господь, благослови Америку».



Хоули также подчеркнул, что в НБА перешли все мыслимые границы политизации процесса. Через некоторое время Хоули выложил скрин ответа, присланный известным обозревателем Эдрианом Войнаровски. Тот не выбирал выражений. Позже Войнаровски принёс публичные извинения, выложив соответствующий пост в «Твиттере», однако ESPN принял решение отстранить журналиста на неопределённый срок.



Многие игроки лиги, в том числе лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, поддержали Войнаровски, опубликовав посты в «Твиттере» с хештегом #Freewoj.

Леброн поддержал Войнаровски, отстранённого за оскорбление сенатора