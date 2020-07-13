«Лейкерс» на продолжительное время лишились ведущего игрока из-за серьёзной травмы

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Рэджон Рондо получил перелом большого пальца правой руки и выбыл из строя на 6-8 недель, сообщает журналистка ESPN Рэйчел Николс в своём «твиттере».
34-летний Рондо травмировался во время воскресной тренировки «Лейкерс» в Орландо, где будет проведён рестарт сезона-2019/2020. Изначально сообщалось, что повреждение является серьёзным. Обследование подтвердило опасения. Операция на пальце Ронжо запланирована на эту неделю. Рондо пропустит оставшиеся матчи регулярного чемпионата НБА и сможет вернуться на площадку только в начале плей-офф.
34-летний Рондо — один из ведущих игроков в ротации «Лейкерс». Он набирал в среднем 7,1 очка, 3,0 подбора и 5,0 передач в этом сезоне. На позиции первого номера у «Лос-Анджелеса» остались Алекс Карузо и Куин Кук, хотя при необходимости роль плеймейкера может выполнить Леброн Джеймс.
- 13 июля 2020
-
08:52
-
08:42
-
08:34
-
08:30
-
07:55
-
04:31
-
01:06
-
00:57
- 12 июля 2020
-
23:04
-
22:00
-
20:43
-
19:51
-
18:48
-
17:42
-
17:27
-
16:40
-
14:59
-
13:52
-
12:49
-
11:48
-
10:54
-
09:56
-
09:02
-
08:08
-
07:40
-
07:31
- 11 июля 2020
-
23:16
-
22:00
-
21:22
-
21:06
-
20:13
-
19:22
-
18:29
-
17:49
-
16:32