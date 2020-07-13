«Лейкерс» на продолжительное время лишились ведущего игрока из-за серьёзной травмы

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Рэджон Рондо получил перелом большого пальца правой руки и выбыл из строя на 6-8 недель, сообщает журналистка ESPN Рэйчел Николс в своём «твиттере».



34-летний Рондо травмировался во время воскресной тренировки «Лейкерс» в Орландо, где будет проведён рестарт сезона-2019/2020. Изначально сообщалось, что повреждение является серьёзным. Обследование подтвердило опасения. Операция на пальце Ронжо запланирована на эту неделю. Рондо пропустит оставшиеся матчи регулярного чемпионата НБА и сможет вернуться на площадку только в начале плей-офф.



34-летний Рондо — один из ведущих игроков в ротации «Лейкерс». Он набирал в среднем 7,1 очка, 3,0 подбора и 5,0 передач в этом сезоне. На позиции первого номера у «Лос-Анджелеса» остались Алекс Карузо и Куин Кук, хотя при необходимости роль плеймейкера может выполнить Леброн Джеймс.

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