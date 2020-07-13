Кармело Энтони заметно преобразился за время карантина. Видео

Форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони сильно похудел во время перерыва в сезоне НБА из-за пандемии коронавируса.



На тренировке «Блэйзерс» можно заметить, что 36-летний Энтони сбросил приличное количество лишнего веса.

Видео доступно в «твиттере» NBA Central.

Энтони присоединился к «Портленду» по ходу сезона, подписав минимальный контракт. До этого он около года оставался без клуба после отчисления из «Хьюстон Рокетс». 10-кратный участник Матча звёзд НБА Энтони сомневался в том, что примет участие в рестарте сезона в Орландо, однако в итоге полетел с командой во Флориду.



НБА возобновит сезон в парке развлечений «Диснейуолд» в Орландо с участием 22 команд. Первые матчи регулярного чемпионата состоятся 30 июля. Игроки проведут длительное время в режиме изоляции в так называемом «пузыре».