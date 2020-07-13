Ватутин назвал 5 кандидатов на пост нового капитана ЦСКА
Московский ЦСКА в ближайшие дни определится с новым капитаном команды. По словам президента клуба Андрея Ватутина, на эту роль претендуют сразу пять человек.
«Мы проведём несколько бесед с игроками и примем решение совместно. На месте капитана могут оказаться Никита Курбанов, Уилл Клайберн, Семён Антонов, Дэниэл Хэкетт и Майк Джеймс», — цитирует Ватутина «Известия».
Пост капитана «армейского» клуба стал вакантным после ухода американского центрового Кайла Хайнса в итальянский «Милан».
Сам Хайнс, уходя из ЦСКА, отметил, что капитанскую повязку следует отдать Курбанову, Антонову или Андрею Воронцевичу, который отыграл за клуб 14 сезонов. Но последний покинул красно-синих, руководство приняло решение не продлевать с ним контракт.
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