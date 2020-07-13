«Зенит» подписал игрока с опытом выступлений в трёх клубах НБА

Баскетбольный «Зенит» подписал контракт с 26-летним американским форвардом Алексом Пойтрессом. Соглашение рассчитано на один год, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.
Пойтресс выставил свою кандидатуру на драфт НБА в 2016 году и присоединился к «Орландо Мэджик» в Летней лиге. После чего он подписал контракт с «Индианой Пэйсерс». В апреле следующего года перешёл в «Филадельфию Сиксерс», с которой подписал соглашение до конца сезона.
Сезон-2018/2019 Алекс провёл в системе клуба «Атланта Хоукс», где отыграл 21 матч со средней статистикой 5 очков и 4 подбора.
В декабре 2019 года Пойтресс перешёл в состав «Галатасарая», набирал 12,9 очка и делал 5,4 подбора в чемпионате турецкой Суперлиги.
«Я очень рад присоединиться к баскетбольному клубу „Зенит“, организации, которая планирует совершить рывок в Евролиге в этом сезоне. Я много слышал удивительного про Санкт-Петербург и не могу дождаться, когда присоединюсь к команде!» — цитирует игрока пресс-служба «Зенита».
- 13 июля 2020
-
12:42
-
12:22
-
11:55
-
11:52
-
11:16
-
11:00
-
08:52
-
08:42
-
08:34
-
08:30
-
07:55
-
04:31
-
01:06
-
00:57
- 12 июля 2020
-
23:04
-
22:00
-
20:43
-
19:51
-
18:48
-
17:42
-
17:27
-
16:40
-
14:59
-
13:52
-
12:49
-
11:48
-
10:54
-
09:56
-
09:02
-
08:08
-
07:40
-
07:31
- 11 июля 2020
-
23:16
-
22:00
-
21:22