«Зенит» подписал игрока с опытом выступлений в трёх клубах НБА

Баскетбольный «Зенит» подписал контракт с 26-летним американским форвардом Алексом Пойтрессом. Соглашение рассчитано на один год, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.



Пойтресс выставил свою кандидатуру на драфт НБА в 2016 году и присоединился к «Орландо Мэджик» в Летней лиге. После чего он подписал контракт с «Индианой Пэйсерс». В апреле следующего года перешёл в «Филадельфию Сиксерс», с которой подписал соглашение до конца сезона.



Сезон-2018/2019 Алекс провёл в системе клуба «Атланта Хоукс», где отыграл 21 матч со средней статистикой 5 очков и 4 подбора.



В декабре 2019 года Пойтресс перешёл в состав «Галатасарая», набирал 12,9 очка и делал 5,4 подбора в чемпионате турецкой Суперлиги.

«Я очень рад присоединиться к баскетбольному клубу „Зенит“, организации, которая планирует совершить рывок в Евролиге в этом сезоне. Я много слышал удивительного про Санкт-Петербург и не могу дождаться, когда присоединюсь к команде!» — цитирует игрока пресс-служба «Зенита».