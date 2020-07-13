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«Зенит» подписал игрока с опытом выступлений в трёх клубах НБА

«Зенит» подписал игрока с опытом выступлений в трёх клубах НБА
Баскетбол / Евролига 0

Баскетбольный «Зенит» подписал контракт с 26-летним американским форвардом Алексом Пойтрессом. Соглашение рассчитано на один год, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Пойтресс выставил свою кандидатуру на драфт НБА в 2016 году и присоединился к «Орландо Мэджик» в Летней лиге. После чего он подписал контракт с «Индианой Пэйсерс». В апреле следующего года перешёл в «Филадельфию Сиксерс», с которой подписал соглашение до конца сезона.

Сезон-2018/2019 Алекс провёл в системе клуба «Атланта Хоукс», где отыграл 21 матч со средней статистикой 5 очков и 4 подбора.

В декабре 2019 года Пойтресс перешёл в состав «Галатасарая», набирал 12,9 очка и делал 5,4 подбора в чемпионате турецкой Суперлиги.

«Я очень рад присоединиться к баскетбольному клубу „Зенит“, организации, которая планирует совершить рывок в Евролиге в этом сезоне. Я много слышал удивительного про Санкт-Петербург и не могу дождаться, когда присоединюсь к команде!» — цитирует игрока пресс-служба «Зенита».

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