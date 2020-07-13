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Игрок, выигравший два титула вместе с Леброном, готов заменить Рондо в «Лейкерс»

Игрок, выигравший два титула вместе с Леброном, готов заменить Рондо в «Лейкерс»
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий Марио Чалмерс выразил готовность заменить получившего травму большого пальца Рэджона Рондо в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» во время рестарта сезона в НБА.

«Кажется, «Лейкерс» нужен разыгрывающий. Я терпеливо ждал и работал», – написал Чалмерс в комментариях к новости о травме Рондо в «Твиттере».

34-летний Рондо травмировался во время воскресной тренировки «Лейкерс» в Орландо, где будет проведён рестарт сезона-2019/2020. Изначально сообщалось, что повреждение является серьёзным. Обследование подтвердило опасения. Операция на пальце Рондо запланирована на эту неделю. Рондо пропустит оставшиеся матчи регулярного чемпионата НБА и сможет вернуться на площадку только в начале плей-офф.

Чалмерс ранее дважды становился чемпионом НБА вместе с нынешним лидером «Лейкерс» Леброном Джеймсом в составе «Майами Хит». Сезон-2019/2020 34-летний игрок провел в греческом АЕКе.

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