Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Тренер «Эфеса» Атаман стал совладельцем клуба в Италии

Тренер «Эфеса» Атаман стал совладельцем клуба в Италии
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер «Анадолу Эфес» Эргин Атаман стал совладельцем итальянского «Торино», сообщает Sportando.

Вместе с Атаманом в сделке участвуют два его деловых партнёра. Если «Торино» в следующем сезоне будет играть в Серии А, то они выкупят 100% акций, если останется во втором дивизионе, то 50%. Решение будет принято не раньше 30 июля. Атаман отметил, что продолжит работу во главе турецкого клуба.

«Если мы сразу окажемся в Серии А, то будем рады, однако «Торино» продолжит работу с тем же техническим и управленческим персоналом. Наша цель – привести команду к европейским кубкам через три года. Я хочу сделать всё возможное. Мне удалось поднял «Анадолу Эфес» на вершину, посмотрим, куда мы придём за эти три года», — заявил главный тренер «Эфеса».

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020