Тренер «Эфеса» Атаман стал совладельцем клуба в Италии

Главный тренер «Анадолу Эфес» Эргин Атаман стал совладельцем итальянского «Торино», сообщает Sportando.

Вместе с Атаманом в сделке участвуют два его деловых партнёра. Если «Торино» в следующем сезоне будет играть в Серии А, то они выкупят 100% акций, если останется во втором дивизионе, то 50%. Решение будет принято не раньше 30 июля. Атаман отметил, что продолжит работу во главе турецкого клуба.



«Если мы сразу окажемся в Серии А, то будем рады, однако «Торино» продолжит работу с тем же техническим и управленческим персоналом. Наша цель – привести команду к европейским кубкам через три года. Я хочу сделать всё возможное. Мне удалось поднял «Анадолу Эфес» на вершину, посмотрим, куда мы придём за эти три года», — заявил главный тренер «Эфеса».