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«Милан» и «Панатинаикос» совершили новые подписания

«Милан» и «Панатинаикос» совершили новые подписания
Баскетбол / Евролига 0

«Панатинаикос» на официальном сайте объявил о подписании однолетнего контракта с защитником «Милана» Неманьей Недовичем. «Милан» подтвердил переход тяжёлого форварда «Жальгириса» Зака Ледэя.

Недович в сезоне Евролиги-2019/2020 набирал в среднем 11,7 очка, 2,7 передачи и 2,5 подбора за игру. Ледэй воспользовался опцией выкупа в контракте с «Жальгирисом». В прошлом сезоне Ледэй набирал в среднем 11,7 очка, 4,7 подбора и 1,1 передачи за игру.

Ледэй стал самым результативным и самым эффективным (13,2 балла индекса полезности) в составе литовского клуба. Американец помог «Жальгирису» выиграть Кубок короля Миндаугаса и чемпионат Литвы. Состав «Милана» ранее пополнили: Давид Моретти, Малкольм Дилэйни, Кайл Хайнс, Кевин Пантер, Луиджи Датоме, Шейвон Шилдс и Джордано Бортолани.

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