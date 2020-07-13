Грузинский режиссёр: критика Шенгелии — позор. Половиной компаний в Грузии владеют русские

Cоветский и грузинский кинорежиссёр Кети Долидзе поделилась мнением о переходе Торнике Шенгелии в московский ЦСКА.



«Спортсмен может сделать выбор и решить, где играть и как играть. Если мы посмотрим, сколько компаний находится в руках россиян в Грузии, критика Торнике кажется нелепой. Объявить его врагом — абсолютная ерунда. Посмотрите, сколько компаний мы экономически связали с Россией, а затем поговорим о выборе Торнике. Лучше не критиковать его. Это просто позор. Половина компаний в Грузии находится в российских руках и о чём вы говорите?» — приводит слова Долидзе Fortuna.ge.



В досрочно завершившемся сезоне Евролиги Шенгелия принял участие в 20 матчах, набирая в них в среднем 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Торнике ранее выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно выступал в составе «Басконии» до перехода в ЦСКА в межсезонье-2020.



Переход Шенгелии в ЦСКА вызвал резкую реакцию в Грузии. Баскетболиста раскритиковали интернет-пользователи, общественные деятели, а также президент страны Саломе Зурабишвили.