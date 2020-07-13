Бывший игрок НБА набрал 74 очка в матче чемпионата Китая. Это не помогло команде победить

Бывший игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана Пэйсерс» Джо Янг показал впечатляющую результативность в матче чемпионата Китая. Во встрече между «Манки Кинг», в составе которого выступает Янг, и «Шаньдун Голден Старз» Янг набрал 74 очка. Янг реализовал 21 двухочковый бросок из 39, 6 трёхочковых из 11 и 14 штрафных бросков из 15, добавив к этому 8 перехватов, 5 подборов и 48 минут на паркете.



74 очка в матче — третья лучшая результативность за всю историю чемпионата Китая.



Любопытно, что даже 74 очка, набранные Янгом, не помогли команде одержать победу — встреча завершилась со счётом 125:110 в пользу «Шаньдун Голден Старз». В составе победителей лучшей результативностью отметился Чень Пэйдун, набравший 28 очков.