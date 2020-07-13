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Кевин Лав поздравил свою девушку-супермодель с попаданием на обложку Sports Illustrated

Кевин Лав поздравил свою девушку-супермодель с попаданием на обложку Sports Illustrated
Баскетбол / НБА 0

Тяжёлый форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав поздравил свою девушку Кейт Бок с попаданием на обложку Sports Illustrated Swimsuit.

«Так счастлив за тебя, Кейт. Поздравляю!» – написал Лав в «Инстаграме».

Спортивный журнал Sports Illustrated каждый год выпускает номер со спортсменками и моделями в купальниках. Попадание на обложку является чрезвычайно престижным.

Чемпион НБА Лав начал встречаться с Кейт Бок в 2016 году. Они вместе снялись в рекламе линии одежды Banana Republic и влюбились. Сейчас пара поддерживает отношения на расстоянии. Кейт живет в Нью-Йорке, в то время как Кевин выступает в «Кливленде». Влюбленные пытаются видеться как можно чаще, несмотря на все сложности, связанные с работой.

Фото доступно в «Инстаграме» Sports Illustrated Swimsuit

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