Кевин Лав поздравил свою девушку-супермодель с попаданием на обложку Sports Illustrated

Тяжёлый форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав поздравил свою девушку Кейт Бок с попаданием на обложку Sports Illustrated Swimsuit.



«Так счастлив за тебя, Кейт. Поздравляю!» – написал Лав в «Инстаграме».



Спортивный журнал Sports Illustrated каждый год выпускает номер со спортсменками и моделями в купальниках. Попадание на обложку является чрезвычайно престижным.



Чемпион НБА Лав начал встречаться с Кейт Бок в 2016 году. Они вместе снялись в рекламе линии одежды Banana Republic и влюбились. Сейчас пара поддерживает отношения на расстоянии. Кейт живет в Нью-Йорке, в то время как Кевин выступает в «Кливленде». Влюбленные пытаются видеться как можно чаще, несмотря на все сложности, связанные с работой.

Фото доступно в «Инстаграме» Sports Illustrated Swimsuit