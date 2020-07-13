Расселл Уэстбрук заразился коронавирусом

Защитник «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук сообщил, что его тест на коронавирус показал положительный результат. Игрок находится на карантине, однако присоединится к команде после стандартной процедуры карантина.
«Тест на COVID-19 дал положительный результат до отъезда команды в Орландо. В настоящее время чувствую себя хорошо, я на карантине и с нетерпением жду возможности присоединиться к команде, когда буду чист от вируса. Спасибо за добрые пожелания и поддержку. Пожалуйста, воспринимайте этот вирус серьёзно. Носите маску», — написал Расселл Уэстбрук в «Инстаграме».
НБА заявила, что ожидает несколько случаев заражения коронавирусом у игроков. Это не станет причиной срыва рестарта сезона-2019/2020, начало которого запланированного на 30 июля и пройдёт в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо. В рестарте сезона примет участие 22 команды.
На момент приостановки сезона из-за пандемии коронавируса «Хьюстон» занимал пятое место в турнирной таблице Западной конференции НБА.
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