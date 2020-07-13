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«Барселона» наметила несколько кандидатов на замену ушедшему капитану

«Барселона» наметила несколько кандидатов на замену ушедшему капитану
Баскетбол / Евролига 0

«Барселона» продолжает поиски игроков на замену ушедшему из команды капитану Анте Томичу, сообщает Eurohoops.

По сообщениям СМИ, одним из вариантов усиления состава называется австралийский баскетболист Джок Ландейл, выступавший в прошлом сезоне в составе литовского «Жальгириса».

Кроме того, в списке по-прежнему находится игрок «Фенербахче» Ян Веселы.

В качестве варианта замены Томичу рассматривается Айзейя Хартенштайн, немецкий центровой из «Хьюстона», прошлый сезон проведший в G-лиге.

Кроме того, ещё одним вариантом, по версии СМИ, является Грег Монро.

Томич выступал за «Барселону» последние 8 лет. За время пребывания в клубе выиграл три Кубка и один чемпионат Испании, дважды входил в первую сборную сезона Евролиги и один раз — во вторую.

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