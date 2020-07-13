«Барселона» наметила несколько кандидатов на замену ушедшему капитану

«Барселона» продолжает поиски игроков на замену ушедшему из команды капитану Анте Томичу, сообщает Eurohoops.



По сообщениям СМИ, одним из вариантов усиления состава называется австралийский баскетболист Джок Ландейл, выступавший в прошлом сезоне в составе литовского «Жальгириса».



Кроме того, в списке по-прежнему находится игрок «Фенербахче» Ян Веселы.



В качестве варианта замены Томичу рассматривается Айзейя Хартенштайн, немецкий центровой из «Хьюстона», прошлый сезон проведший в G-лиге.



Кроме того, ещё одним вариантом, по версии СМИ, является Грег Монро.



Томич выступал за «Барселону» последние 8 лет. За время пребывания в клубе выиграл три Кубка и один чемпионат Испании, дважды входил в первую сборную сезона Евролиги и один раз — во вторую.