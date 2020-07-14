Ещё 2 игрока НБА заразились коронавирусом
Тесты двух игроков клубов НБА, пребывающих в Орландо, показали положительный результат на коронавирус, сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания.
7 июля после прибытия команд в Орландо для участия в рестарте сезона НБА протестировали 322 баскетболиста, двое из которых оказались заражёнными. Они помещены на карантин за пределами тренировочного лагеря.
С 1 июля у 19 игроков НБА был выявлен коронавирус. Заражённые баскетболисты остаются в изоляции. По правилам НБА, они должны сдать два отрицательных теста, чтобы получить разрашение приехать в «Диснейуорлд» и начать тренировки с командой.
Напомним, сезон НБА-2019/2020 был остановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Рестарт запланирован на 30 июля в парке развлечений «Диснейуорлд».
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