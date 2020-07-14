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«Жальгирис» назначил нового главного тренера

«Жальгирис» назначил нового главного тренера
Баскетбол / Евролига 0

Литовский «Жальгирис» объявил о назначении Мартина Шиллера на должность главного тренера команды. Контракт со специалистом рассчитан на два года, сообщает пресс-служба Клуба в «Твиттере».

Мартин заменит на посту главного тренера «Жальгириса» Шарунаса Ясикявичюса, ушедшего в «Барселону». 38-летний австрийский специалист был признан тренером года в Лиге развития НБА. Под руководством Шиллера «Солт-Лейк-Сити» занимал 1-е место в Западной конференции на момент приостановки сезона (30-12).

Ранее сообщалось, что клуб планировал заменить Ясикявичюса на Дарюса Масколюнаса, которые был помощником главного тренера.

Ясикявичюс возглавлял «Жальгирис» с 2016 года. Под руководством Шарунаса литовский клуб впервые в XXI веке вышел в «Финал четырёх» Евролиги в сезоне-2017/2018. «Барселона» — не чужой клуб для Ясикявичюса. В бытность игроком он помог испанскому клубу стать чемпионом Евролиги в 2003 году.

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