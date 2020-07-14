Сенатор США высмеял Леброна за поддержку отстранённого инсайдера Войнаровски

Сенатор США от штата Миссури Джош Хоули предложил лёгкому форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу поддержать протестующих в Гонконге.



«А теперь попробуй #FreeHongKong», – написал Хоули на своей странице в «Твиттере».



Таким образом сенатор высмеял Леброна за поддержку отстранённого на две недели инсайдера ESPN Эдриана Войнаровски. Леброн никак не реагировал на протесты в Гонконге, из-за которых между НБА и Китаем возник конфликт, когда генеральный менеджер «Хьюстон» Дэрил Мори опубликовал твит в поддержку Гонконга («Free Hong Kong»). Однако в ситуации Войнаровски Джеймс сразу же поддержал инсайдера.



Напомним, ранее Войнаровски попал в неприятный скандал, позволив себе нецензурную брань в адрес сенатора от штата Миссури Джоша Хоули. Тот предложил НБА расширить список альтернативных фраз, которые можно наносить на майки баскетболистам вместо фамилий, а также обвинил лигу в связях с Китаем. Хоули выдвинул несколько собственных вариантов: «возвращение к мечте», «поддержите наши войска», «Господь, благослови Америку».



Хоули также подчеркнул, что в НБА перешли все мыслимые границы политизации процесса. Через некоторое время Хоули выложил скрин ответа, присланный известным обозревателем Эдрианом Войнаровски. Тот не выбирал выражений. Позже Войнаровски принёс публичные извинения, выложив соответствующий пост в «Твиттере», однако ESPN принял решение отстранить журналиста на неопределённый срок.



Многие игроки лиги, в том числе лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, поддержали Войнаровски, опубликовав посты в «Твиттере» с хештегом #Freewoj.